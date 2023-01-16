Caledonia представила прогноз добычи золота на 2023 год

По прогнозу компания Caledonia Mining произведет от 87 500 до 97 000 унций золота на руднике Бланкет (Blanket) и оксидном проекте Бильбоес (Bilboes) в Зимбабве.Ожидается, что разработка проекта малых оксидов начнется в феврале, а в марте компания начнет извлекать золото методом кучного выщелачивания.Рудник Бланкет будет обеспечивать большую долю добычи с прогнозом от 75 до 80 тыс. унций, а Бильбоес, как ожидается, принесет от 12 500 до 17 000 унций.«Производственный прогноз на 2023 год предполагает, что Бланкет в целом сохранит темпы производства, достигнутые в 2022 году», — сказал генеральный директор компании Марк Лермонт (Mark Learmonth).В 2022 году Caledonia зарегистрировала рекордное производство золота — 80 775 унций, что на 19,7% больше, чем в 2021 году, когда было произведено 67 476 унций.Компания заявила, что капитальные затраты на Бланкет в 2023 году включают в себя 9,6 млн долларов на новое хвостохранилище (с учетом ужесточившихся нормативных требований) и еще 9,8 млн долларов на капитальное развитие более глубокого уровня, чтобы можно было поддерживать операции в будущем.Caledonia ожидает, что в этом году будет потрачено 2 млн долларов на подготовку пересмотренного технико-экономического обоснования для более крупного сульфидного проекта в Бильбоес.Кроме того, ожидается, что стоимость прогнозируемых капитальных затрат группы будет покрыта за счет операционных денежных потоков и внутренних займов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished