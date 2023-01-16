Эксклюзив

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09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

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12 декабря 2022

KCM планирует закрыть Нчангский медеплавильный завод на 45 дней

Сегодня
Новости

Компания Konkola Copper Mines (KCM) закроет плавильный завод Нчанга (Nchanga) в Замбии на 45 дней в период с июля по август для модернизации инфраструктуры.
Компания заявила, что потратит на этот процесс 27,63 млрд долларов, включая обновление системы управления для плавильного завода мощностью 311 тыс. тонн в год.
«Остановка принесет пользу плавильному заводу, поскольку повысит операционную эффективность и производство, что затем приведет к увеличению доходов для KCM и ее дочерней компании KCM SmelterCo», — говорится в сообщении.
Компания заявила, что ее приоритетом является обеспечение того, чтобы актив был в хорошем состоянии для сохранения рабочих мест, и правительство тоже ищет постоянное решение для KCM.
Правительству Замбии принадлежит 20% акций KCM через государственную горнодобывающую инвестиционную компанию ZCCM-IH.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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