KCM планирует закрыть Нчангский медеплавильный завод на 45 дней

Компания заявила, что потратит на этот процесс 27,63 млрд долларов, включая обновление системы управления для плавильного завода мощностью 311 тыс. тонн в год.
«Остановка принесет пользу плавильному заводу, поскольку повысит операционную эффективность и производство, что затем приведет к увеличению доходов для KCM и ее дочерней компании KCM SmelterCo», — говорится в сообщении.
Компания заявила, что ее приоритетом является обеспечение того, чтобы актив был в хорошем состоянии для сохранения рабочих мест, и правительство тоже ищет постоянное решение для KCM.
Правительству Замбии принадлежит 20% акций KCM через государственную горнодобывающую инвестиционную компанию ZCCM-IH.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished