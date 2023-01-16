KCM планирует закрыть Нчангский медеплавильный завод на 45 дней

Компания Konkola Copper Mines (KCM) закроет плавильный завод Нчанга (Nchanga) в Замбии на 45 дней в период с июля по август для модернизации инфраструктуры.

Компания заявила, что потратит на этот процесс 27,63 млрд долларов, включая обновление системы управления для плавильного завода мощностью 311 тыс. тонн в год.

«Остановка принесет пользу плавильному заводу, поскольку повысит операционную эффективность и производство, что затем приведет к увеличению доходов для KCM и ее дочерней компании KCM SmelterCo», — говорится в сообщении.

Компания заявила, что ее приоритетом является обеспечение того, чтобы актив был в хорошем состоянии для сохранения рабочих мест, и правительство тоже ищет постоянное решение для KCM.

Правительству Замбии принадлежит 20% акций KCM через государственную горнодобывающую инвестиционную компанию ZCCM-IH.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished