Etika Jewels начала сотрудничество с Diamond Foundry для производства углеродно-нейтральных бриллиантов в ОАЭ

Etika Jewels, базирующийся в Дубае устойчивый онлайн-ритейлер ювелирных изделий, начал сотрудничество с Diamond Foundry, калифорнийским производителем выращенных в лаборатории бриллиантов, чтобы обеспечить поставки безуглеродных бриллиантов в ОАЭ. Выращенные в лаборатории бриллианты будут предлагаться в дополнение к существующей коллекции этических выращенных в лаборатории бриллиантов Etika Jewels.

Басма Чайери (Basma Chaieri), основатель компании, сказала: «Наша миссия в Etika Jewels — предоставить клиентам доступ к ответственным ювелирным изделиям с отличительными чертами, дав им возможность тратить деньги осознанно. В рамках нашей неизменной приверженности устойчивому развитию мы рады быть первыми, кто предложит революционную концепцию бриллиантов в ОАЭ».

Компания Diamond Foundry, которая привлекла инвестиции от голливудского актера Леонардо ДиКаприо, является первым производителем в мире, который использует запатентованную технологию для выращивания алмазов в лабораториях без выбросов углерода благодаря гидроэнергетическому процессу.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished