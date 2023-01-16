Etika Jewels начала сотрудничество с Diamond Foundry для производства углеродно-нейтральных бриллиантов в ОАЭ

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Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Etika Jewels начала сотрудничество с Diamond Foundry для производства углеродно-нейтральных бриллиантов в ОАЭ

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Новости

Etika Jewels, базирующийся в Дубае устойчивый онлайн-ритейлер ювелирных изделий, начал сотрудничество с Diamond Foundry, калифорнийским производителем выращенных в лаборатории бриллиантов, чтобы обеспечить поставки безуглеродных бриллиантов в ОАЭ. Выращенные в лаборатории бриллианты будут предлагаться в дополнение к существующей коллекции этических выращенных в лаборатории бриллиантов Etika Jewels.
Басма Чайери (Basma Chaieri), основатель компании, сказала: «Наша миссия в Etika Jewels — предоставить клиентам доступ к ответственным ювелирным изделиям с отличительными чертами, дав им возможность тратить деньги осознанно. В рамках нашей неизменной приверженности устойчивому развитию мы рады быть первыми, кто предложит революционную концепцию бриллиантов в ОАЭ».
Компания Diamond Foundry, которая привлекла инвестиции от голливудского актера Леонардо ДиКаприо, является первым производителем в мире, который использует запатентованную технологию для выращивания алмазов в лабораториях без выбросов углерода благодаря гидроэнергетическому процессу.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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