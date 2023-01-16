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Kruger Diamond Traders DMCC открыла свой офис и успешно завершила первый тендер 2023 года
Компания Kruger Diamond Traders DMCC успешно завершила свой первый тендер 2023 года, который проходил в помещении Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне «Алмас» (Almas Tower) с 7 по 11 января 2023 года.
Kruger Diamond Traders DMCC, которая участвовала всего в нескольких тендерах в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), получила ошеломляющий отклик от клиентов по всему миру, и число участников торгов превысило 168 компаний, подавших конкурентные заявки на более чем 75 000 каратов оригинального алмазного сырья, которое было выставлено на обозрение.
Продолжая свои усилия по предоставлению своим взыскательным покупателям оригинального ассортимента необработанных алмазов, Kruger Diamond Traders DMCC продала более 48 000 каратов этих драгоценных камней.
Kruger Diamond Traders DMCC сообщила: «Мы начали наш тендер в январе 2023 года на позитивной ноте, когда увидели, что более 160 компаний приняли участие в конкурентных торгах за более чем 75 000 каратов необработанных алмазов. Торги были конкурентоспособными как на одиночные алмазы, так и на алмазы весом 1,25-1,5 карата и ниже в категориях камней ювелирного и околоювелирного качества. В категориях крупных камней, особенно весом 5-10 каратов и 3-4 карата, цены отражали предложенные товары на фоне растущих ожиданий со стороны алмазной промышленности своего полного восстановления».
Фото: Kruger Diamond Traders DMCC
Kruger Diamond Traders DMCC также открыла свой новый офис в высотной башне «Алмас», который был модернизирован и оборудован по последнему слову техники для проведения просмотров алмазов в ближайшем будущем. Компания приглашает всех своих клиентов посетить свой новый объект, который теперь открыт для торгов и тендерных просмотров.
По вопросам СМИ и любым дополнительным вопросам обращайтесь по адресу: edia@dubai.krugerdiamondtraders.com
Владимир Малахов, Rough&Polished