Barrick Gold сообщила о росте добычи золота в 4 квартале

Сегодня Новости

Горнодобывающая компания Barrick Gold сообщила предварительные производственные результаты за 2022 год и его четвертый квартал.

На фоне увеличения производства в 4 квартале, на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, предварительный объем производства золота составил в 2022 году 4,14 млн унций, что примерно на 1% ниже, чем предполагалось ранее (4,2 млн унций). Предварительный объем производства меди достиг в минувшем году 440 млн фунтов, что соответствовало прогнозному диапазону в 420 - 470 млн фунтов.

Согласно предварительным результатам, в 4 четвертом квартале было продано 1,11 млн унций золота и 99 млн фунтов меди, производство составило 1,12 млн унций золота и 96 млн фунтов меди соответственно.

Средняя рыночная цена на золото в 4 квартале достигла 1726 долларов за унцию, на медь - 3,63 доллара за фунт.



Алекс Шишло для Rough&Polished





