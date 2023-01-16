Barrick Gold сообщила о росте добычи золота в 4 квартале

Эксклюзив
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Barrick Gold сообщила о росте добычи золота в 4 квартале
На фоне увеличения производства в 4 квартале, на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, предварительный объем производства золота составил в 2022 году 4,14 млн унций, что примерно на 1% ниже, чем предполагалось ранее (4,2 млн унций). Предварительный объем производства меди достиг в минувшем году 440 млн фунтов, что соответствовало прогнозному диапазону в 420 - 470 млн фунтов.
Согласно предварительным результатам, в 4 четвертом квартале было продано 1,11 млн унций золота и 99 млн фунтов меди, производство составило 1,12 млн унций золота и 96 млн фунтов меди соответственно.
Средняя рыночная цена на золото в 4 квартале достигла 1726 долларов за унцию, на медь - 3,63 доллара за фунт.
Алекс Шишло для Rough&Polished