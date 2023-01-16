Anglo American назначила нового директора группы по проектам и развитию

По решению, которое вступит в силу во втором квартале 2023 года, компания Anglo American назначила Элисон Аткинсон (Alison Atkinson) директором группы по проектам и развитию, а также членом комитета по управлению группой.

В настоящее время она является директором Управления Великобритании по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment, AWE), независимого органа правительства Великобритании, ответственного за разработку и обслуживание основных элементов ядерного сдерживания страны, включающего в себя некоторые из самых передовых в мире исследовательских и производственных мощностей.

«Подтвержденный опыт Элисон в руководстве крупными технологическими организациями, предлагающими передовые программы и проекты, идеально подходит для поэтапного развития нашего портфеля основных вариантов роста, - сказал генеральный директор компании Anglo Дункан Ванблад (Duncan Wanblad). - Благодаря интеграции нашего следующего этапа технологий FutureSmart Mining™ в эти проекты и в наши существующие производства мы ожидаем дальнейшего повышения безопасности и производительности с увеличением экономической эффективности проектов при одновременном снижении энерго- и водопотребления».

По его словам, это новое назначение также играет ключевую роль в достижении компанией Anglo климатических целей и целей Плана устойчивой добычи полезных ископаемых.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished