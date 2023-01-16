Sarine и DELGATTO подписали соглашение о сотрудничестве, позволяющее финансировать оценку алмазов

Эксклюзив

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Sarine и DELGATTO подписали соглашение о сотрудничестве, позволяющее финансировать оценку алмазов

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Новости

Компания Sarine Technologies Ltd объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией DELGATTO Diamond Finance Fund (DDFF). DDFF представляет технологию «Del Gatto 360, Powered by Sarine» для оценки необработанных алмазов. Эта новая и революционная программа будет использовать технологические решения Sarine для уникального картирования, идентификации и оценки необработанных алмазов, что позволит значительно расширить финансовые операции DDFF с ними.
Новая технология Del Gatto 360 — Powered by Sarine также предоставит заинтересованным сторонам уникальную новую возможность иметь алмазы, которые они приобрели и профинансировали, по выбору, изготавливаемые одним и тем же предприятием и в одном месте, с полностью документированной сквозной прослеживаемостью с помощью решения Sarine Diamond Journey™.
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), председатель совета директоров и генеральный директор DDFF, сказал: «Впервые все элементы цепочки поставок алмазов объединены и упрощены благодаря объединению технологий Sarine и альтернативных финансовых решений DDFF».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Я уверен, что DDFF теперь сможет увеличить капитал, который она вкладывает в алмазный рынок, таким образом, что это создаст дополнительные возможности для всей отрасли в целом и, в частности, для многих наших общих клиентов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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