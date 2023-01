Sarine и DELGATTO подписали соглашение о сотрудничестве, позволяющее финансировать оценку алмазов

Компания Sarine Technologies Ltd объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией DELGATTO Diamond Finance Fund (DDFF). DDFF представляет технологию «Del Gatto 360, Powered by Sarine» для оценки необработанных алмазов. Эта новая и революционная программа будет использовать технологические решения Sarine для уникального картирования, идентификации и оценки необработанных алмазов, что позволит значительно расширить финансовые операции DDFF с ними.

Новая технология Del Gatto 360 — Powered by Sarine также предоставит заинтересованным сторонам уникальную новую возможность иметь алмазы, которые они приобрели и профинансировали, по выбору, изготавливаемые одним и тем же предприятием и в одном месте, с полностью документированной сквозной прослеживаемостью с помощью решения Sarine Diamond Journey™.

Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), председатель совета директоров и генеральный директор DDFF, сказал: «Впервые все элементы цепочки поставок алмазов объединены и упрощены благодаря объединению технологий Sarine и альтернативных финансовых решений DDFF».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Я уверен, что DDFF теперь сможет увеличить капитал, который она вкладывает в алмазный рынок, таким образом, что это создаст дополнительные возможности для всей отрасли в целом и, в частности, для многих наших общих клиентов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished