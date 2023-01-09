Алмазный рудник Вильямсон: Petra Diamonds прилагает усилия к тому, чтобы укрепить хвостохранилище и плотину водохранилища Нью-Аламаси

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Алмазодобывающая компания заявила, что также завершила создание защитной насыпи, снижающей риск для пострадавших районов.
Компания Williamson Diamonds (WDL) продолжает проводить экологические оценки с помощью независимых экспертов, чтобы определить, как лучше всего очистить или восстановить пострадавшие районы. Также проводятся испытания для определения наилучших вариантов землепользования после реабилитации пострадавших территорий. На сегодняшний день эти исследования показывают, что районы, находящиеся в пределах арендованного участка для добычи полезных ископаемых, лучше всего подходят для возвращения в дикую природу, будь то лес или водно-болотные угодья, путем улучшения почвы и восстановления растительности.
«Участки за пределами таких районов обрабатываются в соответствии с глубиной материала хвостов, где более тонкие слои хвостов могут быть смешаны с окружающей почвой, а более толстые слои могут использоваться в сельскохозяйственных целях после испытаний, которые показали, что обогащение компостом позволит выращивать товарные культуры на жизнеспособной основе», — говорится в сообщении компании.
Petra Diamonds подтвердила, что в результате прорыва дамбы было переселено в общей сложности 286 человек из 50 домов. Из них 130 человек из 22 домов вернулись в свои прежние дома, признанные безопасными.
По меньшей мере 145 человек из 23 домов в настоящее время размещены в домах, арендованных WDL, а 11 человек из пяти домов, сдаваемых внаем, нашли альтернативное жилье.
Все пострадавшие домохозяйства были обеспечены жильем и гуманитарной помощью в деревне, из которой они были перемещены.
Выявляются альтернативные сельскохозяйственные угодья, чтобы позволить пострадавшим как можно скорее возобновить сельскохозяйственную деятельность, и эта работа продолжается в соответствии с законодательством Танзании и международными стандартами переселения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished