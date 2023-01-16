Эксклюзив

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Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

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12 декабря 2022

Саудовская Ma'aden создала совместное предприятие для инвестиций в горнодобывающие активы за рубежом

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Новости

Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden 1211. SE), крупнейшая горнодобывающая компания в Персидском заливе, объявила 11 января 2023 года, что согласилась создать совместное предприятие с суверенным фондом благосостояния королевства для инвестирования в горнодобывающие активы по всему миру, согласно сообщениям СМИ. 
Ma'aden будет владеть 51% акций предприятия, а Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) — 49%. В компании заявили, что стратегия нового предприятия «первоначально будет заключаться в том, чтобы инвестировать в компании, специализирующиеся на производстве железной руды, меди, никеля и лития, и выступать в качестве неоперационного партнера, имеющего миноритарные доли в капитале».
Ma'aden также заявила, что согласилась приобрести 9,9% акций американской компании по разведке и разработке полезных ископаемых Ivanhoe Electric (IE) (IE.TO), а также создать отдельное совместное предприятие с Ivanhoe для разведки и разработки горнодобывающих проектов в Саудовской Аравии. Совместное предприятие предоставит Ma'aden доступ к запатентованной технологии проведения геофизических исследований для обнаружения наличия сульфидных минералов, содержащих медь, никель, золото и серебро.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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