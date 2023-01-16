Цены на медь выросли впервые с июня 2022 года

Цены на медь восстановились после падения на 14% в 2022 г., вызванного жесткими ограничениями. Отход страны от этой ограничительной политики привел к резкому росту производства металла, и в то же время ожидания менее агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой добавили поддержки.
В настоящее время процентные ставки в США перестали расти, в результате чего цена доллара опустилась до семимесячного минимума. Это помогло бы покупателям, использующим разные валюты, легче покупать металлы по долларовой цене.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished