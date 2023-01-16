Цены на медь выросли впервые с июня 2022 года

Эксклюзив

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Цены на медь выросли впервые с июня 2022 года

Сегодня
Новости

Ослабление Китаем ограничений из-за COVID-19 привело к тому, что цены на медь на прошлой неделе поднялись выше 9 тыс. долларов за тонну впервые с июня 2022 года. Подпитываемые оптимизмом в отношении высокого спроса  в Китае из-за снятия ограничений, связанных с COVID-19, цены выросли до колоссальных 9 тыс. долларов и выше. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди. 
Цены на медь восстановились после падения на 14% в 2022 г., вызванного жесткими ограничениями. Отход страны от этой ограничительной политики привел к резкому росту производства металла, и в то же время ожидания менее агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой добавили поддержки.
В настоящее время процентные ставки в США перестали расти, в результате чего цена доллара опустилась до семимесячного минимума. Это помогло бы покупателям, использующим разные валюты, легче покупать металлы по долларовой цене.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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