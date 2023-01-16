Цены на медь выросли впервые с июня 2022 года

Ослабление Китаем ограничений из-за COVID-19 привело к тому, что цены на медь на прошлой неделе поднялись выше 9 тыс. долларов за тонну впервые с июня 2022 года. Подпитываемые оптимизмом в отношении высокого спроса в Китае из-за снятия ограничений, связанных с COVID-19, цены выросли до колоссальных 9 тыс. долларов и выше. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди.

Цены на медь восстановились после падения на 14% в 2022 г., вызванного жесткими ограничениями. Отход страны от этой ограничительной политики привел к резкому росту производства металла, и в то же время ожидания менее агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой добавили поддержки.

В настоящее время процентные ставки в США перестали расти, в результате чего цена доллара опустилась до семимесячного минимума. Это помогло бы покупателям, использующим разные валюты, легче покупать металлы по долларовой цене.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished