Kavango возобновила бурение на участке проекта Медный пояс Калахари в Ботсване

Компания Kavango Resources, специализирующаяся на разведке металлов в Ботсване, намерена возобновить бурение в районе проекта Медный пояс Калахари (Kalahari Copper Belt, KCB) после запланированного летнего перерыва.

В скважине KCBRD006 компания Kavango нацелилась на крупную стратиграфическую структуру, идентифицированную в ходе частотного зондирования (Controlled-Source Audio MagnetoTelluric, CSAMT).

В компании заявили, что в эти выходные будет проведено бурение шестой и последней скважины в рамках текущей программы бурения по разведочной лицензии PL082/2018.

По завершении компания рассчитывает пробурить около 1640 метров по программе, что превышает ее первоначальный план в 1250 метров.

«Благодаря инновационному использованию CSAMT компания Kavango впервые выявила основные структуры по лицензиям на проект Медный пояс Калахари, — сказал генеральный директор компании Бен Терни (Ben Turney). - Наша текущая программа бурения впоследствии подтвердила, что это связано с деформацией, потоком жидкости и изменением. Это может изменить правила игры для нового поколения буровых целей на проекте Медный пояс Калахари».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished