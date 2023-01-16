Kavango возобновила бурение на участке проекта Медный пояс Калахари в Ботсване

Эксклюзив

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Kavango возобновила бурение на участке проекта Медный пояс Калахари в Ботсване

Сегодня
Новости

Компания Kavango Resources, специализирующаяся на разведке металлов в Ботсване, намерена возобновить бурение в районе проекта Медный пояс Калахари (Kalahari Copper Belt, KCB) после запланированного летнего перерыва.
В скважине KCBRD006 компания Kavango нацелилась на крупную стратиграфическую структуру, идентифицированную в ходе частотного зондирования (Controlled-Source Audio MagnetoTelluric, CSAMT).
В компании заявили, что в эти выходные будет проведено бурение шестой и последней скважины в рамках текущей программы бурения по разведочной лицензии PL082/2018.
По завершении компания рассчитывает пробурить около 1640 метров по программе, что превышает ее первоначальный план в 1250 метров.
«Благодаря инновационному использованию CSAMT компания Kavango впервые выявила основные структуры по лицензиям на проект Медный пояс Калахари, — сказал генеральный директор компании Бен Терни (Ben Turney). - Наша текущая программа бурения впоследствии подтвердила, что это связано с деформацией, потоком жидкости и изменением. Это может изменить правила игры для нового поколения буровых целей на проекте Медный пояс Калахари».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати