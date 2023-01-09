Производство Petra Diamonds в первом полугодии снизилось на 21% - до 1,4 млн каратов

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В первой половине 2023 финансового года производство алмазов компанией Petra Diamonds сократилось на 21% - до 1,4 млн каратов - из-за более низкого содержания алмазов на руднике Куллинан (Cullinan), меньшего объема руды, добытой на руднике Финш (Finsch), и приостановки производства на рудниках Вильямсон (Williamson) и Коффифонтейн (Koffiefontein).

В сообщении компании говорится, что производственный прогноз на 2023 и 2024 финансовые годы был пересмотрен в сторону понижения добычи руды с 3,3-3,6 млн тонн в каждый из этих лет до примерно 2,8 млн тонн в 2023 финансовом году с увеличением добычи до 3,0-3,3 млн тонн в 2024 финансовом году.

Корректировка учитывает влияние сокращения добычи алмазного сырья на руднике Вильямсон в 2023 финансовом году примерно на 200 000 каратов; прекращение производства на руднике Коффифонтейн в течение первого полугодия 2023 финансового года, составлявшего 40 000 каратов в год и планировавшегося как на 2023, так и на 2024 финансовые годы; снижение производства в первом полугодии 2023 финансового года на руднике Финш по сравнению с более ранним планом в 85 000 каратов.

Корректировка также включает в себя пересмотренный прогноз содержания алмазов на руднике Куллинан с учетом ускоренного поступления пустой породы в зону, где ведутся работы по расширению рудника, и пересмотренный в связи с этим объем производства алмазов в размере 200 000 каратов в год на 2023 и 2024 финансовые годы в течение каждого из этих двух лет.

Petra Diamonds заявила, что ее выручка за рассматриваемый период составила 212,1 млн долларов США по сравнению с 264,7 млн долларов годом ранее.

Выручка включает в себя 1,4 млн долларов США от 50-процентной доли Petra Diamonds в прибыли от продажи бриллиантов, ограненных из необработанного белого алмаза весом 342,92 карата, проданного партнерской компании за 10 млн долларов в августе 2021 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 года общий долг Petra Diamonds снизился до 241,7 млн долларов по сравнению с 366,2 млн долларов в июне 2022 года.

Данное снижение отражает успешное тендерное предложение компании по выкупу долговых обязательств второй залоговой очереди.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







