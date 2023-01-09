АГД Даймондс к 2028 году завершит открытую отработку карьера на месторождении им. Гриба

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Алмазодобывающая компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds) завершит отработку карьера на месторождении им. В. Гриба открытым способом к концу 2027 года, сообщила, согласно Интерфакс, пресс-служба областного правительства в субботу.

Решение озвучено в ходе рабочего визита на предприятие губернатора региона Александра Цыбульского и помощника президента РФ Максима Орешкина.

"Проект предполагает отработку карьера открытым способом до отметки минус 350 метров к концу 2027 года. Мы сейчас решаем, каким образом продолжать отработку карьера ниже этой отметки, находимся в диалоге с региональным правительством. Думаю, что в 2023 году мы найдем решение, и уже будет понятно, как этот проект будет реализован", - цитирует агентство слова генерального директора "АГД Даймондс" Михаила Бакова.

Он добавил, что в данный момент предприятие также занимается геолого-разведочными изысканиями на прилегающих участках.

Цыбульский отметил, что, несмотря на проблемы с взаиморасчетами с зарубежными странами, алмазодобывающая отрасль сейчас чувствует себя достаточно уверенно.

"На сегодняшний день компания переориентировалась на дубайские площадки, чтобы нивелировать риски, которым она подвергалась, торгуя через европейские биржи", - пояснил он.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка им.Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире. Запасы были утверждены в 2010 г. в объеме 76 млн тонн руды. Срок эксплуатации месторождения, добыча на котором ведется сейчас открытым образом, - более десяти лет. Алмазы AGD обычно реализует на аукционах в центрах мировой торговли Антверпене и Дубае через сбытовое подразделение Grib Diamonds.



Алекс Шишло для Rough&Polished





