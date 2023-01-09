АГД Даймондс к 2028 году завершит открытую отработку карьера на месторождении им. Гриба

Эксклюзив
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
Сегодня
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
АГД Даймондс к 2028 году завершит открытую отработку карьера на месторождении им. Гриба
Решение озвучено в ходе рабочего визита на предприятие губернатора региона Александра Цыбульского и помощника президента РФ Максима Орешкина.
"Проект предполагает отработку карьера открытым способом до отметки минус 350 метров к концу 2027 года. Мы сейчас решаем, каким образом продолжать отработку карьера ниже этой отметки, находимся в диалоге с региональным правительством. Думаю, что в 2023 году мы найдем решение, и уже будет понятно, как этот проект будет реализован", - цитирует агентство слова генерального директора "АГД Даймондс" Михаила Бакова.
Он добавил, что в данный момент предприятие также занимается геолого-разведочными изысканиями на прилегающих участках.
Цыбульский отметил, что, несмотря на проблемы с взаиморасчетами с зарубежными странами, алмазодобывающая отрасль сейчас чувствует себя достаточно уверенно.
"На сегодняшний день компания переориентировалась на дубайские площадки, чтобы нивелировать риски, которым она подвергалась, торгуя через европейские биржи", - пояснил он.
"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка им.Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире. Запасы были утверждены в 2010 г. в объеме 76 млн тонн руды. Срок эксплуатации месторождения, добыча на котором ведется сейчас открытым образом, - более десяти лет. Алмазы AGD обычно реализует на аукционах в центрах мировой торговли Антверпене и Дубае через сбытовое подразделение Grib Diamonds.
Алекс Шишло для Rough&Polished