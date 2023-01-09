Lucapa извлекла 41 алмаз из крупнообъемной пробы на кимберлите Луло

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Lucapa Diamond извлекла 41 алмаз, в том числе два алмаза специального размера весом 15,27 и 12,37 карата из крупнообъемной пробы L164, взятой на кимберлите Луло (Lulo) в Анголе.

В сообщении компании говорится, что общий вес 41 алмаза составляет 66,05 карата.

Из этой пробы было также извлечено не менее 12 алмазов весом более одного карата (общим весом 50,21 карата, что составляет 76% от веса всех извлеченных алмазов).

В результате среднее содержание алмазов в породе составило около 3 каратов на сто кубометров или 1,17 карата на сто тонн, а средний вес камней составил 1,61 карата (при минимальном размере сита 1,5 мм).

«Программа разведки кимберлитов Луло предоставила ощутимые доказательства того, что в кимберлитовой провинции Луло находятся первичные источники, содержащие крупные алмазы, что подтверждает давние взгляды Lucapa и нашего партнера, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Предварительные данные свидетельствуют о том, что кимберлитовое месторождение имеет очень крупный средний размер камней, равный 1,61 карата, что выглядит весьма положительно в сравнении с двумя самыми крупными первичными кимберлитами в мире - рудниками Мотае (Mothae) и Летсенг (Letšeng) в Лесото».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





