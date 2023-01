Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с DGDA для регулирования горнодобывающего бизнеса

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии (Ministry of Industry and Mineral Resources, MIMR) и Управление развития проекта Diriyah Gate (Diriyah Gate Development Authority, DGDA) подписали меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MoU) для регулирования горнодобывающего бизнеса страны. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе стороны будут расширять сотрудничество во всех общих областях, которые обслуживают различные сектора, связанные с регулированием горнодобывающих работ в Королевстве.

И MIMR, и DGDA будут работать над созданием механизмов, помогающих отслеживать нарушения в рамках надзорной функции органа. Обе стороны также будут обмениваться соответствующими данными и исследованиями, в том обмениваться геотехническими и геофизическими, чтобы найти карьеры для получения необходимых материалов, пригодных для строительства проектов властей уникального городского характера.

Согласно анализу, в настоящее время Королевство обрабатывает 145 заявок на получение лицензии на геологоразведку, поданных иностранными компаниями. Согласно геологическим исследованиям, проводившимся 80 лет назад, считается, что в Королевстве есть запасы неиспользованного горнодобывающего потенциала, оцениваемые в 1,3 трлн долларов. Между тем, с ростом цен на ценные полезные ископаемые, особенно на золото, медь и цинк, истинная стоимость нынешних минеральных богатств Королевства может быть вдвое выше этой цифры.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished