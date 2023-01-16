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16 января 2023

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09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

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12 декабря 2022

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с DGDA для регулирования горнодобывающего бизнеса

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Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии (Ministry of Industry and Mineral Resources, MIMR) и Управление развития проекта Diriyah Gate (Diriyah Gate Development Authority, DGDA) подписали меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MoU) для регулирования горнодобывающего бизнеса страны. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе стороны будут расширять сотрудничество во всех общих областях, которые обслуживают различные сектора, связанные с регулированием горнодобывающих работ в Королевстве.
И MIMR, и DGDA будут работать над созданием механизмов, помогающих отслеживать нарушения в рамках надзорной функции органа. Обе стороны также будут обмениваться соответствующими данными и исследованиями, в том обмениваться геотехническими и геофизическими, чтобы найти карьеры для получения необходимых материалов, пригодных для строительства проектов властей уникального городского характера.
Согласно анализу, в настоящее время Королевство обрабатывает 145 заявок на получение лицензии на геологоразведку, поданных иностранными компаниями. Согласно геологическим исследованиям, проводившимся 80 лет назад, считается, что в Королевстве есть запасы неиспользованного горнодобывающего потенциала, оцениваемые в 1,3 трлн долларов. Между тем, с ростом цен на ценные полезные ископаемые, особенно на золото, медь и цинк, истинная стоимость нынешних минеральных богатств Королевства может быть вдвое выше этой цифры.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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