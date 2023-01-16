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МВД Анголы конфисковало более 2000 алмазов у нелегальных старателей в Северной Лунде

Сегодня
Новости

В прошлом году власти Анголы изъяли 2028 алмазов у нелегальных старателей в провинции Северная Лунда в рамках борьбы с незаконной добычей и продажей драгоценных камней.
Государственное информационное агентство Angop процитировало сообщение министерства внутренних дел о том, что сотрудники службы безопасности также конфисковали 49 751 доллар наличными, несколько простейших инструментов и весы для взвешивания алмазов.
В министерстве заявили, что алмазы были переданы комиссии, проводившей операцию «Прозрачность». Оно обязалось продолжать борьбу с незаконной добычей алмазов в стране.
Операция «Прозрачность» была начата в декабре 2018 года с целью борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией и административными правонарушениями.
До операции в Анголе насчитывалось более 700 мелких старателей.
Сообщается, что только 260 из них соответствуют требованиям закона для продолжения геологоразведки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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