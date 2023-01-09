Diamcor планирует увеличение объемов переработки на алмазном проекте в ЮАР

Компания Diamcor Mining, владеющая проектом Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, заявила, что в 2023 году основное внимание будет уделяться дополнительным производственным усовершенствованиям для увеличения объемов переработки в долгосрочной перспективе.

Компания сообщила, что ближайшими ключевыми задачами являются установка дополнительных энергосистем, дополнительных систем для обработки крупных материалов и извлечения алмазов, закупка дополнительного тяжелого оборудования, дальнейшее продвижение рекомендуемых усилий по разведочному бурению и выборке проб для расширения деятельности компании, понимание геотехнических аспектов и большего потенциала проекта.

«В 2023 году наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на дальнейшем увеличении количества часов обработки и тоннажа в долгосрочной перспективе, а также на расширении возможностей, которые у нас есть в дополнительных областях проекта, которые еще предстоит определить», — сказал генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor) и добавил: «Эти возможности, которые позволят расширить наши запасы месторождений, рассматриваются как важный шаг для компании».

Diamcor заявила, что успешно выполнила несколько задач в 2022 году, что позволило ей продемонстрировать способность как перерабатывающего предприятия увеличивать объемы переработки на почасовой основе.

Усилия компании до настоящего времени были в основном сосредоточены на рекомендованных начальных работах по бурению и выборке проб, за которыми последовало развитие инфраструктуры проекта, перерабатывающих заводов и текущих пробных горных работ на первоначальной площади около 657,71 га из 5 888 га проекта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished