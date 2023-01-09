Два крупных алмаза были добыты на трубке Удачная в День банковского работника России

Сразу два крупных высококачественных алмаза были добыты в Якутии в один день. Уникальное совпадение произошло 2 декабря, когда банковские работники России отмечали свой профессиональный праздник.Два алмаза ювелирного качества, каждый крупнее 50 карат, были извлечены на обогатительной фабрике № 12 из руды трубки Удачная. Более крупный алмаз массой свыше 67 каратов имеет размеры 30х20х14 мм. Второй – октаэдрический кристалл массой более 52 каратов и размером 25х22х17 мм, - относится к редкому типу IIa.Фото: АЛРОСА«Обнаружить два таких редких кристалла ювелирного качества в один день– уникальное совпадение. Символично, что это случилось именно на трубке Удачная, которой удача сопутствует с момента ее открытия. Но дело не только в везении. Несколько лет назад специалисты АЛРОСА предложили модернизировать штатную схему обогащения алмазов для дополнительного извлечения алмазов типа IIa. Успешную модернизацию провели в короткие сроки, и в конце 2021 года на УГОКе технология была введена в промышленную эксплуатацию. Это повысило процент извлечения самых редких и ценных безазотных алмазов. Именно к такому типу относился огромный алмаз, из которого наши мастера создали крупнейший в истории российской огранки бриллиант The Spectacle», - прокомментировал директор по стратегии АЛРОСА Дмитрий Амелькин.В отличие от самых распространенных в природе алмазов типа Ia, в кристаллической решетке которых встречаются группы атомов азота, гораздо более редкие алмазы типа IIa атомов азота практически не содержат. По экспертным оценкам, на них приходится менее 2% от мировой добычи.На обогатительных фабриках крупные алмазы извлекают из руды с помощью рентгенолюминесцентных сепараторов – аппаратов, использующих свойство природного алмаза светиться в рентгеновском излучении. Алмазы разных типов реагируют на него и светятся по-разному. Поэтому для качественного извлечения алмазов второго типа требуется специальная настройка этого оборудования.АЛРОСА – единственная в мире вертикально интегрированная алмазная компания. Самые крупные и ценные алмазы проходят огранку внутри компании, превращаясь в редкие бриллианты. С 1 октября 2022 года частные лица могут приобретать произведенные АЛРОСА бриллианты в банках без НДС. В число банков-партнеров программы входят ведущие российские кредитные организации, включая Альфа-Банк и ВТБ.