Sarine подписала меморандум о взаимопонимании по приобретению контрольного пакета акций GCAL

Компания Sarine подписала меморандум о взаимопонимании по покупке контрольного пакета акций нью-йоркской лаборатории Gem Certification & Assurance Lab (GCAL) за денежное вознаграждение. Цель GCAL, которая была основана в 2001 году, состоит в том, чтобы предоставлять наиболее точные и последовательные геммологические услуги с бескомпромиссной честностью и непревзойденным обслуживанием клиентов. GCAL остается единственной лабораторией драгоценных камней в мире, которая поддерживает свою оценку с предельной строгостью и гарантией для потребителей, обеспеченной деньгами.

Sarine и GCAL будут сотрудничать исключительно в обслуживании клиентов из Северной Америки, а также в предоставлении отраслевых отчетов об обычных небрендовых бриллиантах для корпоративных клиентов. Sarine продолжит независимо предлагать свои услуги элитным клиентам за пределами США, а также продолжит поиск взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве в других регионах.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Мы очень рады этой возможности объединить усилия и занять важное место в GCAL. Я уверен, что GCAL, используя технологии Sarine, теперь сможет увеличить свое присутствие на рынке на благо отрасли в целом и потребителей США в частности, не отступая от своих уникальных для отрасли принципов гарантированного качества и постоянства».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished