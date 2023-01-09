Sarine подписала меморандум о взаимопонимании по приобретению контрольного пакета акций GCAL

Эксклюзив

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

Вчера

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Sarine подписала меморандум о взаимопонимании по приобретению контрольного пакета акций GCAL

Сегодня
Новости

Компания Sarine подписала меморандум о взаимопонимании по покупке контрольного пакета акций нью-йоркской лаборатории Gem Certification & Assurance Lab (GCAL) за денежное вознаграждение. Цель GCAL, которая была основана в 2001 году, состоит в том, чтобы предоставлять наиболее точные и последовательные геммологические услуги с бескомпромиссной честностью и непревзойденным обслуживанием клиентов. GCAL остается единственной лабораторией драгоценных камней в мире, которая поддерживает свою оценку с предельной строгостью и гарантией для потребителей, обеспеченной деньгами.
Sarine и GCAL будут сотрудничать исключительно в обслуживании клиентов из Северной Америки, а также в предоставлении отраслевых отчетов об обычных небрендовых бриллиантах для корпоративных клиентов. Sarine продолжит независимо предлагать свои услуги элитным клиентам за пределами США, а также продолжит поиск взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве в других регионах.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Мы очень рады этой возможности объединить усилия и занять важное место в GCAL. Я уверен, что GCAL, используя технологии Sarine, теперь сможет увеличить свое присутствие на рынке на благо отрасли в целом и потребителей США в частности, не отступая от своих уникальных для отрасли принципов гарантированного качества и постоянства».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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