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12 декабря 2022

Deep-South завершила программу отбора проб почвы на двух проектах в Замбии

Сегодня
Новости

Компания Deep-South Resources, занимающаяся разведкой и разработкой полезных ископаемых, завершила программу отбора проб почвы на проектах Западная Луаншья (Luanshya West) и Чилилабомбве (Chililabombwe) в Замбии.
Программа по проекту Мпонгве (Mpongwe) была перенесена на этот год из-за сложной погоды.
Deep-South сообщила, что в рамках проекта Западная Луаншья в лабораторию для анализа было доставлено 1 980 образцов почвы.
Программа охватывала три участка, на которых были выявлены пять крупных аномалий по результатам отбора проб почвы и геофизических исследований, собранных компанией Teal в 2009 году.
Результаты анализов ожидаются в этом месяце и будут сообщены акционерам в установленном порядке.
В компании заявили, что в рамках проекта Чилилабомбве в лабораторию для анализов было доставлено 124 образца почвы. Результаты анализов ожидаются в этом месяце.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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