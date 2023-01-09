Deep-South завершила программу отбора проб почвы на двух проектах в Замбии

Компания Deep-South Resources, занимающаяся разведкой и разработкой полезных ископаемых, завершила программу отбора проб почвы на проектах Западная Луаншья (Luanshya West) и Чилилабомбве (Chililabombwe) в Замбии.

Программа по проекту Мпонгве (Mpongwe) была перенесена на этот год из-за сложной погоды.

Deep-South сообщила, что в рамках проекта Западная Луаншья в лабораторию для анализа было доставлено 1 980 образцов почвы.

Программа охватывала три участка, на которых были выявлены пять крупных аномалий по результатам отбора проб почвы и геофизических исследований, собранных компанией Teal в 2009 году.

Результаты анализов ожидаются в этом месяце и будут сообщены акционерам в установленном порядке.

В компании заявили, что в рамках проекта Чилилабомбве в лабораторию для анализов было доставлено 124 образца почвы. Результаты анализов ожидаются в этом месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished