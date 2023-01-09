Implats сделает обязывающее предложение акционерам RBPlat

Компания Implats заявила, что продолжает предпринимать все необходимые и разумные шаги в рамках своих полномочий и контроля, чтобы гарантировать, что акционеры Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) получат ничем не обусловленное предложение.

Она также сообщила акционерам, что продолжает конструктивно взаимодействовать с Группой по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP) в этом отношении.

Компания Northam Platinum и связанные с ней компании в прошлом месяце опубликовали объявления, которые якобы свидетельствовали о твердом намерении сделать предложение акционерам RBPlat о покупке акций RBPlat, еще не принадлежащих Northam.

Затем Implats подала жалобу в TRP по этому поводу. По словам TRP, эта жалоба «поднимает серьезные вопросы в отношении закона и фактов, которые просто нельзя игнорировать».

Это привело к тому, что TRP потребовала, чтобы и Northam, и Implats выступили с заявлениями по данному вопросу.

«Implats напоминает акционерам RBPlat, что сертификат соответствия TRP и одобрение Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE) для листинга акций по предложению остаются единственными предварительными условиями для объявления предложения обязывающим», — говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished