Implats сделает обязывающее предложение акционерам RBPlat

Она также сообщила акционерам, что продолжает конструктивно взаимодействовать с Группой по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP) в этом отношении.
Компания Northam Platinum и связанные с ней компании в прошлом месяце опубликовали объявления, которые якобы свидетельствовали о твердом намерении сделать предложение акционерам RBPlat о покупке акций RBPlat, еще не принадлежащих Northam.
Затем Implats подала жалобу в TRP по этому поводу. По словам TRP, эта жалоба «поднимает серьезные вопросы в отношении закона и фактов, которые просто нельзя игнорировать».
Это привело к тому, что TRP потребовала, чтобы и Northam, и Implats выступили с заявлениями по данному вопросу.
«Implats напоминает акционерам RBPlat, что сертификат соответствия TRP и одобрение Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE) для листинга акций по предложению остаются единственными предварительными условиями для объявления предложения обязывающим», — говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished