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12 декабря 2022

Уганда разрешила Blencowe экспортировать графитовые материалы со своего проекта Ором-Кросс

Сегодня
Новости

Компания Blencowe Resources, занимающаяся разработкой месторождений графита, никеля и меди, получила разрешение от Министерства энергетики и разработки полезных ископаемых Уганды на экспорт материалов графитового проекта Ором-Кросс (Orom-Cross) на китайские испытательные объекты, что позволит провести окончательные металлургические испытания в 2023 году.
Компания Jilin Huiyang New Material Technology сообщила, что Blencowe поручила завершить испытательные работы на их существующем экспериментальном заводе, что сводит на нет требование к компании провести на месте собственную проверку крупнообъемных проб в ближайшем будущем.
«Эта проверка крупнообъемных проб важна как начало, которое в конечном итоге приведет нас к полному соглашению о поставках, что, в свою очередь, позволит нам запустить производство с критической массой проданного продукта, чтобы повысить прибыльность и денежный поток», — сказал председатель совета директоров компании Кэмерон Пирс (Cameron Pearce).
Закон о добыче полезных ископаемых Уганды не разрешает экспорт необработанного сырья, поэтому это разрешение считается важным решением правительства.
Разрешения на экспорт 100 тонн насыпной руды и 400 литров местных подземных вод позволят компании экспортировать репрезентативную крупнообъемнык пробы в первые пять лет производства, которые будут использоваться для оценки металлургических процессов в промышленном масштабе, включая различные компоненты завода для максимального повышения содержания, извлечения и размера пластин в рамках проекта.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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