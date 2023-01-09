В сети «585*ЗОЛОТОЙ» сравнили целевой трафик до и после Нового года

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В сети «585*ЗОЛОТОЙ» сравнили трафик, продажи и запросы покупателей в последние дни декабря и в новогодние каникулы. Конверсия в покупку увеличилась на 10% при сохранении среднегодового уровня трафика.

В течение всего 2022 года наибольшим спросом пользовались золотые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, вытеснив более бюджетные изделия. Однако в предновогодний период в сети «585*ЗОЛОТОЙ» отметили нехарактерное изменение: с 24 по 31 декабря самый большой прирост показали украшения с фианитами. Кольца и подвески с этими кристаллами выбирали в качестве комфортного для бюджета подарка.

Но уже в первые дни 2023 года наиболее популярными инкрустациями вновь стали бриллианты, а также топазы и гранаты. С этими вставками чаще других выбирали золотые подвески и браслеты.

Также накануне Нового года существенно вырос спрос на часы как российских, так и мировых брендов. С 24 по 31 декабря их покупали в 3 раза чаще, чем в другие периоды. Именно этот новый ассортимент ювелирная сеть активно развивала в 2022 году, увеличив его долю до 34%.

Тренд на рациональное поведение покупателей проявился уже в начале 2023 года. С 1 по 8 января на треть в сравнении с 2021 годом увеличилось применение программ обмена старых украшений при покупке новых.

Значительную долю трафика в магазины «585*ЗОЛОТОЙ» в новогодние каникулы составили клиенты, которые в декабре получили бесплатные ювелирные презенты. 17% таких клиентов вернулись в начале января и совершили покупок на сумму более 163 млн рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished



