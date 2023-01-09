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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
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«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
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Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
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«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
В сети «585*ЗОЛОТОЙ» сравнили целевой трафик до и после Нового года
В течение всего 2022 года наибольшим спросом пользовались золотые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, вытеснив более бюджетные изделия. Однако в предновогодний период в сети «585*ЗОЛОТОЙ» отметили нехарактерное изменение: с 24 по 31 декабря самый большой прирост показали украшения с фианитами. Кольца и подвески с этими кристаллами выбирали в качестве комфортного для бюджета подарка.
Но уже в первые дни 2023 года наиболее популярными инкрустациями вновь стали бриллианты, а также топазы и гранаты. С этими вставками чаще других выбирали золотые подвески и браслеты.
Также накануне Нового года существенно вырос спрос на часы как российских, так и мировых брендов. С 24 по 31 декабря их покупали в 3 раза чаще, чем в другие периоды. Именно этот новый ассортимент ювелирная сеть активно развивала в 2022 году, увеличив его долю до 34%.
Тренд на рациональное поведение покупателей проявился уже в начале 2023 года. С 1 по 8 января на треть в сравнении с 2021 годом увеличилось применение программ обмена старых украшений при покупке новых.
Значительную долю трафика в магазины «585*ЗОЛОТОЙ» в новогодние каникулы составили клиенты, которые в декабре получили бесплатные ювелирные презенты. 17% таких клиентов вернулись в начале января и совершили покупок на сумму более 163 млн рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished