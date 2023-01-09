ВТБ запустил продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА без НДС

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ВТБ открыл продажу частным лицам инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка, сообщила пресс-служба АЛРОСА.

Для покупки доступны два продукта: редкие индивидуальные экземпляры, а также «Бриллиантовые корзины» - наборы бесцветных бриллиантов массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат. Порог входа для «Бриллиантовых корзин» - $20 тыс. в рублевом эквиваленте, для эксклюзивных бриллиантов - $50 тыс.

Для «Бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа. Обратная реализация редких бриллиантов также возможна – на площадках АЛРОСА. Все бриллианты сертифицированы в независимой геммологической лаборатории.

Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера.

«Мы рекомендуем нашим клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. Бриллианты АЛРОСА станут надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 20%. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено, а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.



Алекс Шишло для Rough&Polished





