Эксклюзив
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
ВТБ запустил продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА без НДС
Для покупки доступны два продукта: редкие индивидуальные экземпляры, а также «Бриллиантовые корзины» - наборы бесцветных бриллиантов массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат. Порог входа для «Бриллиантовых корзин» - $20 тыс. в рублевом эквиваленте, для эксклюзивных бриллиантов - $50 тыс.
Для «Бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа. Обратная реализация редких бриллиантов также возможна – на площадках АЛРОСА. Все бриллианты сертифицированы в независимой геммологической лаборатории.
Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера.
«Мы рекомендуем нашим клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. Бриллианты АЛРОСА станут надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 20%. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено, а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.
Алекс Шишло для Rough&Polished