Чарльз Стэнли покинет De Beers

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Чарльз Стэнли (Charles Stanley), президент De Beers Brands в Северной Америке, уходит из бизнеса после более чем 20 лет работы в De Beers.

Стэнли передаст свои полномочия в течение января и останется на работе до конца февраля, чтобы обеспечить плавный переход.

Селин Ассимон (Céline Assimon), генеральный директор De Beers Jewellers и De Beers Forevermark, временно возьмет на себя обязанности Стэнли, пока продолжается процесс определения постоянного его преемника. Объявление об этом будет сделано в надлежащее время.

Стэнли присоединился к De Beers в 2010 году. Ранее он работал в компании с 1994 по 2003 годы и сыграл ключевую роль в развитии бизнеса De Beers Forevermark в Северной Америке, руководя несколькими громкими кампаниями и значительными изменениями в коммерческом предложении компании, включая развитие ее электронной коммерции.

Стэнли также сыграл центральную роль в представлении интересов De Beers в более широкой отрасли, работая в ряде ассоциаций по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями.



Алекс Шишло для Rough&Polished





