ЕС вновь обсуждает запрет на импорт российских алмазов

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Еврокомиссия ускорила работу над десятым пакетом антироссийских санкций, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Европейского парламента от Польши Анджея Садося.

Ожидается, что новый санкционный пакет будет принят перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве.

По данным польского агентства РАР, в рамках обсуждения рестрикций в очередной раз будет предпринята попытка ввести запрет на импорт российских алмазов. До сих пор против этого возражала Бельгия.



Алекс Шишло для Rough&Polished





