Промышленный спрос на платину в 2023 году станет вторым по величине в истории наблюдений

Согласно прогнозу на этот год, промышленного спроса на платину может стать вторым самым сильным годом за всю историю наблюдений. Ожидается, что спрос вырастет на 10% до 2 316 тыс. унций из-за увеличения потребления со стороны стекольной промышленности.

Высокий спрос на промышленную платину в 2023 году объясняется диверсифицированными фондами, которые обеспечивают надежную защиту от перспективы рецессии.

Например, 2021 год стал рекордным по спросу на промышленную платину, достигнув 2450 тыс. унций. Это произошло в первую очередь из-за значительного расширения производственных мощностей по производству стекла, которое не повторилось в такой же степени в 2022 году, что привело к снижению спроса на 14% до 2 110 тыс. унций.

Сейчас, в 2023 году, большая часть прогнозируемого роста спроса связана с расширением мощностей стекольной промышленности, которое уже было осуществлено и будет осуществляться независимо от экономических условий.

Поскольку рост производственных мощностей будет происходить в Китае, а также проекты заводов по производству стекловолокна будут реализовываться в Египте, ожидается, что спрос на платиновое стекло вырастет на 52% до 481 тыс. унций в 2023 году, что более чем вдвое превышает уровень допандемийного 2019 года.

Прогнозируется, что в 2023 году в химическом секторе спрос вырастет на 6% до 666 тыс. унций, оставаясь на уровне среднего показателя за пять лет. Ожидается, что в 2023 году спрос на платину для производства азотной кислоты резко восстановится.

В других странах более быстрое развитие китайских мощностей по дегидрированию пропана после медленного роста в 2022 году и расширение мощностей в Северной Америке, Польше и Казахстане увеличат спрос на платину. Ее использование на рынках параксилола и силикона в целом останется на уровне прошлого года.

Спрос на платину со стороны нефтяной промышленности, по прогнозам, снизится в 2023 году на 10% до 180 тыс. унций. Ожидается, что спрос на медицинские услуги возобновит тенденцию роста по мере ослабления воздействия пандемии, при этом прогнозы показывают увеличение на 3% до 283 тыс. унций, что впервые превысит допандемийный уровень 2019 года.

Наибольший рост спроса на развивающихся рынках, особенно Китая и Индии, обеспечит быстрорастущая медицинская промышленность. Ожидается, что в 2023 году спрос других отраслей вырастет на 3% до 599 тыс. унций.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished