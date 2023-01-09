Саудовская Аравия объявила о шести новых месторождениях полезных ископаемых, которые будут представлены на FMF 2023

Саудовская Аравия объявила о шести новых месторождениях полезных ископаемых, которые будут представлены на форуме Future Minerals Forum 2023 (FMF 2023) - он пройдет с 10 по 12 января в Международном конференц-центре имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде.

Согласно пресс-релизу Министерства промышленности и минеральных ресурсов, эти проекты подпадают под действие ускоренной инициативы по разведке полезных ископаемых, которая была запущена в январе 2022 года.

Шесть месторождений следующие:

1. Месторождение Ар-Ридания в Эр-Рияде. Оно занимает площадь более 78 кв. км и имеет залежи цинковой и серебряной руды.

2. Месторождение Умм-Хадид в Эр-Рияде. Раскинувшись на площади более 246 кв. км, оно содержит залежи серебра, свинца, цинка и меди.

3. Месторождение Джебель-Идсас в Эр-Рияде. Оно занимает площадь 121 кв. км и содержит залежи, богатые железной рудой.

4. Месторождение Бир-Умк в Медине: участок площадью 187 кв. км богат медью и цинком.

5. Месторождение Джебель-Сахабия в Асире. На территории площадью 283 кв. км находятся залежи цинка, свинца, меди и железа.

6. Месторождение Мухадад в Асире. Раскинувшийся на 139 кв. км участок содержит медь, цинк и золото.

В прошлом году королевство выдало две крупные лицензии на разведку. В октябре 2022 года канадско-саудовский консорциум Barrick и Saudi Arabian Mining Company (Maaden) получил лицензию на разведку Умм-ад-Дамар.

До этого, в сентябре 2022 года, британско-саудовский консорциум Moxico Resources и Ajlan & Bros Mining Company был объявлен победителем первого раунда лицензирования на разведку Кнаигийах в соответствии с новым законом королевства о горной добыче.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished