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Саудовская Аравия объявила о шести новых месторождениях полезных ископаемых, которые будут представлены на FMF 2023

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Саудовская Аравия объявила о шести новых месторождениях полезных ископаемых, которые будут представлены на форуме Future Minerals Forum 2023 (FMF 2023) - он пройдет с 10 по 12 января в Международном конференц-центре имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде.
Согласно пресс-релизу Министерства промышленности и минеральных ресурсов, эти проекты подпадают под действие ускоренной инициативы по разведке полезных ископаемых, которая была запущена в январе 2022 года.
Шесть месторождений следующие:
1. Месторождение Ар-Ридания в Эр-Рияде. Оно занимает площадь более 78 кв. км и имеет залежи цинковой и серебряной руды.
2. Месторождение Умм-Хадид в Эр-Рияде. Раскинувшись на площади более 246 кв. км, оно содержит залежи серебра, свинца, цинка и меди.
3. Месторождение Джебель-Идсас в Эр-Рияде. Оно занимает площадь 121 кв. км и содержит залежи, богатые железной рудой.
4. Месторождение Бир-Умк в Медине: участок площадью 187 кв. км богат медью и цинком.
5. Месторождение Джебель-Сахабия в Асире. На территории площадью 283 кв. км находятся залежи цинка, свинца, меди и железа.
6. Месторождение Мухадад в Асире. Раскинувшийся на 139 кв. км участок содержит медь, цинк и золото.
В прошлом году королевство выдало две крупные лицензии на разведку. В октябре 2022 года канадско-саудовский консорциум Barrick и Saudi Arabian Mining Company (Maaden) получил лицензию на разведку Умм-ад-Дамар.
До этого, в сентябре 2022 года, британско-саудовский консорциум Moxico Resources и Ajlan & Bros Mining Company был объявлен победителем первого раунда лицензирования на разведку Кнаигийах в соответствии с новым законом королевства о горной добыче.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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