FURA Gems начала сотрудничество с Mazars и инициировала процесс сертификации в RJC

Одиннадцатого января 2023 года компания FURA Gems инициировала процесс сертификации в Совете по ответственным ювелирным изделиям (Responsible Jewellery Council, RJC), продемонстрировав свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса.

Проект возглавит компания Mazars Switzerland, которая будет сопровождать FURA Gems и все ее действующие места добычи изумрудов в Колумбии, рубинов в Мозамбике и сапфиров в Австралии в процессе подготовки к сертификации в RJC.

FURA уже зарегистрировала свой офис в Австралии в RJC и теперь будет стремиться расширить сертификацию для группы и всех ее операционных площадок. При поддержке Mazars компания FURA планирует завершить процесс сертификации не позднее 31 декабря 2023 года для всех своих производственных площадок.

Дев Шетти (Dev Shetty), основатель и генеральный директор FURA Gems, сказал: «Процесс сертификации позволит нам формализовать наше обязательство с момента основания: обеспечить ювелирный рынок отслеживаемыми цветными драгоценными камнями из экологически чистых источников. Для достижения этой цели мы сотрудничаем с Mazars как идеальным партнером для проведения процесса на всех наших производственных площадках и на уровне штаб-квартиры».

Франк Паукод (Franck Paucod), партнер Mazars, отметил: «Мы уверены, что благодаря нашему опыту в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий мы сможем поддержать FURA в ее стремлении создать прочную основу для получения сертификата в RJC».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



