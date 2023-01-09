Эксклюзив

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

FURA Gems начала сотрудничество с Mazars и инициировала процесс сертификации в RJC

Сегодня
Новости

Одиннадцатого января 2023 года компания FURA Gems инициировала процесс сертификации в Совете по ответственным ювелирным изделиям (Responsible Jewellery Council, RJC), продемонстрировав свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса.
Проект возглавит компания Mazars Switzerland, которая будет сопровождать FURA Gems и все ее действующие места добычи изумрудов в Колумбии, рубинов в Мозамбике и сапфиров в Австралии в процессе подготовки к сертификации в RJC.
FURA уже зарегистрировала свой офис в Австралии в RJC и теперь будет стремиться расширить сертификацию для группы и всех ее операционных площадок. При поддержке Mazars компания FURA планирует завершить процесс сертификации не позднее 31 декабря 2023 года для всех своих производственных площадок.
Дев Шетти (Dev Shetty), основатель и генеральный директор FURA Gems, сказал: «Процесс сертификации позволит нам формализовать наше обязательство с момента основания: обеспечить ювелирный рынок отслеживаемыми цветными драгоценными камнями из экологически чистых источников. Для достижения этой цели мы сотрудничаем с Mazars как идеальным  партнером для проведения процесса на всех наших производственных площадках и на уровне штаб-квартиры».
Франк Паукод (Franck Paucod), партнер Mazars, отметил: «Мы уверены, что благодаря нашему опыту в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий мы сможем поддержать FURA в ее стремлении создать прочную основу для получения сертификата в RJC».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати