Ivanhoe перевыполнила производственный план на медном руднике в Конго

В 2022 году горнорудный комплекс Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) компании Ivanhoe Mines в Демократической Республике Конго (ДРК) произвел 333 497 тонн меди в концентрате, что на 215% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году горнодобывающая компания повысила производственный план Камоа-Какула с первоначальных 290 до 340 тыс. тонн после успешного ввода в эксплуатацию меднообогатительной фабрики Камоа Фаза 2 (Kamoa Copper Phase 2).

«Компания Kamoa-Kakula твердо установила рекорд передового опыта во время разработки операций Фазы 1 и Фазы 2, что привело к лидирующему в отрасли профилю роста производства меди, который будет продолжаться по мере того, как мы запускаем Фазу 3», — сказал сопредседатель совета директоров компании Роберт Фридланд (Robert Friedland) и добавил: «Камоа-Какула также выделяется среди своих конкурентов как одна из немногих горнодобывающих компаний в мире, которая четко выполнила свой первоначальный производственный план на 2022 год, что является еще одним свидетельством успеха команды инженеров и подрядчиков, которые ввели в эксплуатацию обогатительную фабрику Фазы 2 на несколько месяцев раньше запланированного срока».

Компания сообщила о производстве 93 288 т флотированной меди, включая содержащуюся в поизводственном контуре медь, которая была флотирована, но еще не была отфильтрована для получения конечного концентрата.

По состоянию на 31 декабря в системе оставалось около 5 670 т меди, которая будет отфильтрована в конечный концентрат после завершения программы устранения узких мест.

На 2023 год Камоа-Какула установил производственный план на уровне от 390 до 430 тыс. тонн меди в концентрате.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished