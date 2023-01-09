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Ежеквартальная статистика МПГ Tharisa и снижение производства хрома из-за «производственных встречных ветров»

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Компания Tharisa, сопроизводитель металлов платиновой группы (МПГ) и хрома, зафиксировала производство МПГ в размере 42 700 унций по сравнению с 45 300 унциями в четвертом квартале 2022 финансового года.
Квартальное производство хрома составило 383 100 тонн против 416 200 тонн в четвертом квартале 2022 финансового года.
Компания сохранила свой производственный план на уровне от 175 до 185 тыс. унций платиноидов (корзина 6E) и от 1,75 до 1,85 млн тонн хромовых концентратов.
«Несмотря на производственные препятствия на руднике Тариса (Tharisa), компания произвела солидную четверть объема производства платиноидов и хрома, подкрепив свое обязательство по выполнению прогноза на уровне от 175 до 185 тыс. унций платиноидов и 1,75 - 1,85 млн тонн хромовых концентратов», — сказал генеральный директор  Tharisa Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).
Он добавил, что в этом квартале также наблюдался значительный прогресс в развитии проекта Каро Платинум (Karo Platinum) в Зимбабве, который станет вторым активом МПГ первого уровня, с закладкой фундамента и началом развития необходимой инфраструктуры и строительства рудника, поддержанного первым выпуском облигаций на Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX).
Пурулис также заявил, что стратегия роста остается неизменной, подкрепленной дальнейшим генерированием свободного денежного потока в квартале, а также развитием амбиций стать группой компаний с несколькими активами и в нескольких юрисдикциях благодаря быстрому развитию проекта Каро.
Tharisa заявила, что цены на хром остаются высокими: спот на уровне 260 долларов за тонну, в то время как цены на МПГ оставались высокими в течение квартала и, как ожидается, останутся на этих уровнях на фоне спроса на МПГ со стороны автомобильной промышленности и снижения производства со стороны основных поставщиков.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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