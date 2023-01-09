Ежеквартальная статистика МПГ Tharisa и снижение производства хрома из-за «производственных встречных ветров»

Компания Tharisa, сопроизводитель металлов платиновой группы (МПГ) и хрома, зафиксировала производство МПГ в размере 42 700 унций по сравнению с 45 300 унциями в четвертом квартале 2022 финансового года.

Квартальное производство хрома составило 383 100 тонн против 416 200 тонн в четвертом квартале 2022 финансового года.

Компания сохранила свой производственный план на уровне от 175 до 185 тыс. унций платиноидов (корзина 6E) и от 1,75 до 1,85 млн тонн хромовых концентратов.

«Несмотря на производственные препятствия на руднике Тариса (Tharisa), компания произвела солидную четверть объема производства платиноидов и хрома, подкрепив свое обязательство по выполнению прогноза на уровне от 175 до 185 тыс. унций платиноидов и 1,75 - 1,85 млн тонн хромовых концентратов», — сказал генеральный директор Tharisa Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).

Он добавил, что в этом квартале также наблюдался значительный прогресс в развитии проекта Каро Платинум (Karo Platinum) в Зимбабве, который станет вторым активом МПГ первого уровня, с закладкой фундамента и началом развития необходимой инфраструктуры и строительства рудника, поддержанного первым выпуском облигаций на Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX).

Пурулис также заявил, что стратегия роста остается неизменной, подкрепленной дальнейшим генерированием свободного денежного потока в квартале, а также развитием амбиций стать группой компаний с несколькими активами и в нескольких юрисдикциях благодаря быстрому развитию проекта Каро.

Tharisa заявила, что цены на хром остаются высокими: спот на уровне 260 долларов за тонну, в то время как цены на МПГ оставались высокими в течение квартала и, как ожидается, останутся на этих уровнях на фоне спроса на МПГ со стороны автомобильной промышленности и снижения производства со стороны основных поставщиков.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished