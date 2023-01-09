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«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Крупнейшая алмазообрабатывающая компания Индии откроет завод в Армении
По его словам, KGK Group, на долю которой приходится 8% мирового рынка бриллиантов, откроет завод в городе Абовяне в течение 1-2 месяцев. Министр представил процесс развития сферы алмазообработки в целом, упомянув о ряде крупных инвестпроектов, пишет интернет-ресурс arka.am.
«В 2020 году объем экспорта обработанных алмазов из Армении составлял $200 млн, а в этом году данный показатель достигнет порядка $400 млн. Подобной цифры в истории нашей страны еще не было. Есть несколько крупных инвестиций в сфере алмазообработки. Крупнейший из инвестпроектов - от индийской KGK Group, благодаря которой в Армению из зарубежных стран возвращаются десятки армянских ювелиров», - сказал он.
Как сообщил министр, уже в следующем году ожидается, что KGK Group экспортирует из Армении обработанных алмазов на $300 млн.
Алекс Шишло для Rough&Polished