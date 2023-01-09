Крупнейшая алмазообрабатывающая компания Индии откроет завод в Армении

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Крупнейшая индийская алмазообрабатывающая компания KGK Group откроет завод в Армении, сообщил министр экономики республики Ваган Керобян (Vahan Kerobyan). По его словам, KGK Group, на долю которой приходится 8% мирового рынка бриллиантов, откроет завод в городе Абовяне в течение 1-2 месяцев.

По его словам, KGK Group, на долю которой приходится 8% мирового рынка бриллиантов, откроет завод в городе Абовяне в течение 1-2 месяцев. Министр представил процесс развития сферы алмазообработки в целом, упомянув о ряде крупных инвестпроектов, пишет интернет-ресурс arka.am.

«В 2020 году объем экспорта обработанных алмазов из Армении составлял $200 млн, а в этом году данный показатель достигнет порядка $400 млн. Подобной цифры в истории нашей страны еще не было. Есть несколько крупных инвестиций в сфере алмазообработки. Крупнейший из инвестпроектов - от индийской KGK Group, благодаря которой в Армению из зарубежных стран возвращаются десятки армянских ювелиров», - сказал он.

Как сообщил министр, уже в следующем году ожидается, что KGK Group экспортирует из Армении обработанных алмазов на $300 млн.



Алекс Шишло для Rough&Polished





