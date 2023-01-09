Titan сообщила о росте бизнеса на 12% в третьем квартале 2023 финансового года

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Компания Tata Group Titan, ведущий производитель ювелирных изделий и часов, зафиксировала 12-процентный рост в своем отдельном подразделении в завершившемся в декабре квартале.

Согласно ежеквартальному отчету Titan за 3 квартал 2023 финансового года, позитивные настроения потребителей помогли всем категориям товаров зафиксировать значительный двузначный рост.

Titan продолжила расширение сети, открыв 111 магазинов в октябре-декабре, доведя их общее количество до 2 362 на конец квартала.

В течение квартала Titan Jewellery, которая обычно приносит более двух третей выручки, добилась 11-процентного роста в годовом исчислении, чему способствовали дорогие покупки в категории драгоценных камней и уникальные новые сезонные коллекции. Ювелирные изделия с драгоценными камнями опережали продажи простых золотых украшений, а продажи свадебных украшений росли вместе с общими продажами подразделения.

Сегмент часов Titan добился 14-процентного роста в годовом исчислении. Продукция по уходу за глазами и индийский бизнес по производству одежды Taneira выросли на 150% по сравнению с предыдущим годом благодаря открытию новых магазинов и здоровому двузначному росту продаж в существующих магазинах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





