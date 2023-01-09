Эксклюзив
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Titan сообщила о росте бизнеса на 12% в третьем квартале 2023 финансового года
Согласно ежеквартальному отчету Titan за 3 квартал 2023 финансового года, позитивные настроения потребителей помогли всем категориям товаров зафиксировать значительный двузначный рост.
Titan продолжила расширение сети, открыв 111 магазинов в октябре-декабре, доведя их общее количество до 2 362 на конец квартала.
В течение квартала Titan Jewellery, которая обычно приносит более двух третей выручки, добилась 11-процентного роста в годовом исчислении, чему способствовали дорогие покупки в категории драгоценных камней и уникальные новые сезонные коллекции. Ювелирные изделия с драгоценными камнями опережали продажи простых золотых украшений, а продажи свадебных украшений росли вместе с общими продажами подразделения.
Сегмент часов Titan добился 14-процентного роста в годовом исчислении. Продукция по уходу за глазами и индийский бизнес по производству одежды Taneira выросли на 150% по сравнению с предыдущим годом благодаря открытию новых магазинов и здоровому двузначному росту продаж в существующих магазинах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished