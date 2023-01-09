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Добыча золота в Судане побила рекорд в 2022 году

Сегодня
Новости

В 2022 году Судан произвел более 18 тонн золота, что стало самым высоким показателем в истории горнодобывающего сектора страны.
Издание Business Insider Africa цитирует директора главного управления страны по надзору и контролю за производственными компаниями Алаэлдина Али (Alaeldin Ali), который заявил, что организованные концессионные компании и компании, занимающиеся традиционными шахтными отходами горнодобывающей промышленности, добыли 18 тонн и 637 килограммов золота.
В 2019 году страна произвела одну тонну и 611 килограммов золота.
В отчете говорится, что контрабанда золота по-прежнему является проблемой для Судана, поскольку кустарная добыча обеспечивает большую часть производства в стране.
«По оценкам, от 50% до 80% суданского золота вывозится контрабандой из страны», — говорится в сообщении. И это несмотря на то, что центральный банк Судана запретил экспорт золота государственным учреждениям, иностранцам, частным лицам и компаниям (за исключением концессионных компаний, работающих в горнодобывающей промышленности).
  
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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