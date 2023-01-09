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Высокий спрос на алмазы привел к профициту бюджета Ботсваны

Сегодня
Новости

Согласно сообщениям СМИ, повышение спроса на алмазы помогло Ботсване зафиксировать профицит бюджета за шесть месяцев, завершившихся в сентябре.
Агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов сообщило, что Ботсвана зарегистрировала профицит бюджета в размере 46,9 млн долларов США или 0,55% ВВП в первой половине финансового года, который закончится в марте 2023 года.
Профицит бюджета был достигнут за счет увеличения доходов от добычи полезных ископаемых на 66%, в основном путем увеличения экспорта алмазов.
Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, продало алмазов на сумму 54,9 млрд пул за 11 месяцев, завершившихся в ноябре 2022 года по сравнению с 38,1 млрд пул в 2021 году.
Однако министерство финансов заявило, что прогнозируемый дефицит бюджета в размере 7,7 млрд пул или 3,4% ВВП на текущий финансовый год остается неизменным.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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