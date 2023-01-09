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ICRA: в 2023 году выручка организованных розничных продавцов ювелирных изделий вырастет на 20%

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Кредитно-рейтинговое агентство ICRA ожидает, что выручка организованных розничных продавцов ювелирных изделий в Индии будет продолжать опережать прибыль по отрасли в среднесрочной перспективе благодаря попутным ветрам в виде ускоренного смещения рыночного спроса от неорганизованных розничных продавцов к организованным и запланированного расширения розничного присутствия последних.
В своем недавнем исследовательском отчете рейтинговое агентство оценивает выборку из 15 крупных организованных ювелирных компаний с рекордным ростом выручки на 20% по сравнению с ожидаемым ростом в 15% в годовом исчислении в 2023 финансовом году.
Внутренний рынок розничной торговли золотыми украшениями, вероятно, зафиксирует здоровый рост на 15% в новом финансовом году благодаря устойчивому росту в первом полугодии 2023 финансового года, в основном за счет празднования Акшая Тритья и низкой базы, на которую повлияла пандемия в прошлом году. Рост спроса во втором полугодии 2023 финансового года, вероятно, останется сдержанным из-за высокой базы, на которую повлиял отложенный спрос в третьем квартале 2022 финансового года.  В то время как продолжающийся праздничный и свадебный сезон показывает здоровый рост спроса, развивающийся сценарий внутренней инфляции, медленное восстановление экономики сельских районов и слабые потребительские настроения остаются ключевыми ограничениями спроса.
Каушик Дас (Kaushik Das), вице-президент и соруководитель группы ICRA, заявил: «В 2024 финансовом году рост отрасли, вероятно, замедлится до примерно 5% в годовом исчислении из-за высокой базы 2023 финансового года в сочетании с меняющимся макроэкономическим сценарием».
Випин Джиндал (Vipin Jindal), помощник вице-президента и руководитель сектора ICRA, повторил: «Ожидается, что общее количество компаний в выборке ICRA увеличится на 10% в следующие 12-18 месяцев, что, как ожидается, приведет к увеличению доли рынка и экономии за счет эффекта масштаба».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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