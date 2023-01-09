Правительство Индии планирует повысить в бюджете на 2023 год таможенную пошлину на ювелирные изделия

Этот шаг правительства направлен на сдерживание импорта и поощрение местного производства некоторых из этих продуктов. Министерство торговли и промышленности ранее просило различные министерства предоставить список товаров не первой необходимости, импорт которых не следует поощрять путем повышения тарифов.
Политики также стремятся воспрепятствовать импорту товаров не первой необходимости в рамках долгосрочной стратегии поощрения отечественного производства. Также были изданы приказы о контроле качества для ограничения импорта дешевых товаров не первой необходимости.
Министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) должна представить бюджет 1 февраля 2023 года. Бюджет страны готовится на фоне продолжающегося повышения ставок многими центральными банками и высокой инфляции во всем мире.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished