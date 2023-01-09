Правительство Индии планирует повысить в бюджете на 2023 год таможенную пошлину на ювелирные изделия

Правительство Индии рассматривает вопрос об увеличении таможенных пошлин примерно по 35 статьям госбюджета на 2023 год. Некоторые из статей, по которым могут быть повышены таможенные пошлины, включают: частные самолеты, вертолеты, высокотехнологичную электронику, изделия из пластика, ювелирные изделия, глянцевую бумагу и витамины, говорится в сообщении, опубликованном Economic Times.

Этот шаг правительства направлен на сдерживание импорта и поощрение местного производства некоторых из этих продуктов. Министерство торговли и промышленности ранее просило различные министерства предоставить список товаров не первой необходимости, импорт которых не следует поощрять путем повышения тарифов.

Политики также стремятся воспрепятствовать импорту товаров не первой необходимости в рамках долгосрочной стратегии поощрения отечественного производства. Также были изданы приказы о контроле качества для ограничения импорта дешевых товаров не первой необходимости.

Министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) должна представить бюджет 1 февраля 2023 года. Бюджет страны готовится на фоне продолжающегося повышения ставок многими центральными банками и высокой инфляции во всем мире.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

