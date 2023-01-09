Эксклюзив

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09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Правительство Индии планирует повысить в бюджете на 2023 год таможенную пошлину на ювелирные изделия

Сегодня
Новости

Правительство Индии рассматривает вопрос об увеличении таможенных пошлин примерно по 35 статьям госбюджета на 2023 год. Некоторые из статей, по которым могут быть повышены таможенные пошлины, включают: частные самолеты, вертолеты, высокотехнологичную электронику, изделия из пластика, ювелирные изделия, глянцевую бумагу и витамины, говорится в сообщении, опубликованном Economic Times.
Этот шаг правительства направлен на сдерживание импорта и поощрение местного производства некоторых из этих продуктов. Министерство торговли и промышленности ранее просило различные министерства предоставить список товаров не первой необходимости, импорт которых не следует поощрять путем повышения тарифов.
Политики также стремятся воспрепятствовать импорту товаров не первой необходимости в рамках долгосрочной стратегии поощрения отечественного производства. Также были изданы приказы о контроле качества для ограничения импорта дешевых товаров не первой необходимости.
Министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) должна представить бюджет 1 февраля 2023 года. Бюджет страны готовится на фоне продолжающегося повышения ставок многими центральными банками и высокой инфляции во всем мире.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
 

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