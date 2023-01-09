Armada Metals продлила разрешение на никелево-медный проект Нянга на три года

Компания Armada Metals продлила разрешение на G5-150, который является частью ее никель-медного проекта Нянга (Nyanga) в Габоне, еще на три года до конца ноября 2025 года.

Продление разрешения позволяет Armada проводить разведку северного продолжения 25-километровой линии Либонга-Матчити (Libonga-Matchiti Trend, LMT), в пределах которой находятся высокоприоритетные объекты разведки Либонга Северная, Центральная и Южная.

Armada заявила, что эти цели останутся в центре внимания, наряду с другими приоритетными целями, в предстоящих программах разведки 2023 года.

«Недавнее продление разрешения G5-150 еще на три года является значительным достижением для Armada, поскольку мы стремимся исследовать всю протяженность 25-километровой и весьма перспективной линии Либонга-Матчити, — сказал генеральный директор компании Росс Макгоуэн (Ross McGowan). - Важно отметить, что обновление поддерживает потенциал проекта Нянга в районном масштабе, и мы с нетерпением ожидаем продолжения передовой разведки наших наиболее приоритетных целей на обновленных территориях в течение 2023 года».

Между тем, продление разрешения G5-150 привело к уменьшению площади участка примерно на 18% с 1497 до 1230 квадратных километров.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished