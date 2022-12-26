В 2022 году количество регистраций новых членов DMCC увеличилось на 23%

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), ведущая в мире свободная экономическая зона, и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству добились лучших результатов в истории регистрации новых компаний-членов и привлекли 3049 новых компаний в Дубай в 2022 году. Рост на 23% по сравнению с предыдущим годом побил предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, когда DMCC зарегистрировал 2485 новых членов. Об этом сообщается в пресс-релизе DMCC.

Рекордный рост был обусловлен заметным международным спросом, продолжающейся работой DMCC в ключевых секторах сырьевых товаров и растущим спросом со стороны компаний, занимающихся блокчейном и web3, на помещения в криптоцентре DMCC, до такой степени, что в криптоцентре сейчас находится более 500 компаний. Каждая из областей бизнеса была подкреплена стремлением DMCC упростить создание и ведение бизнеса в Дубае.

Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Опираясь на сильный региональный макроэкономический ландшафт, DMCC эффективно ускорил свою стратегию роста в 2022 году, уделяя особое внимание поддержке своих компаний-членов в таких высокоэффективных секторах, как web3 и блокчейн-технологии, сырьевые товары и глобальная торговля. Беспрецедентные результаты в 2022 году отражают это ускорение роста и подчеркивают значительную ценность, которую DMCC добавляет каждому из своих членов. Я часто рассматриваю регистрацию наших компаний-членов в качестве барометра коммерческой деятельности и активности в сфере прямых иностранных инвестиций в Дубае — эти рекордно высокие цифры демонстрируют растущее доверие инвесторов к эмирату и растущее число возможностей, которые открывает Дубай».

Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, добавила: «Увеличение ежегодного числа регистраций компаний на 23%, до 3049 новых членов в 2022 году устанавливает новый базовый уровень для DMCC. Я уверена, что благодаря ряду интересных новых проектов, находящихся в стадии разработки, и непоколебимой приверженности всей команды DMCC мы сможем сохранить этот импульс и в 2023 году. В следующем году DMCC укрепит свою сильную позицию, еще больше улучшив свои услуги, предложения и отношения с новыми партнерами по всему миру, и все это с конечной целью стимулировать новые торговые потоки через Дубай».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished