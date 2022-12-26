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Caledonia Mining приобрела проект по добыче золота Бильбоэc в Зимбабве
С 1989 года в рамках проекта было добыто около 288 000 унций драгоценного металла.
Технико-экономическое обоснование, подготовленное продавцами месторождения, указывает на возможность создания открытого золотого рудника, производящего в среднем 168 000 унций золота в год в течение 10 лет эксплуатации.
Caledonia Mining подготовит технико-экономическое обоснование, чтобы определить наиболее разумный способ коммерциализации проекта для оптимизации доходов акционеров.
По словам исполнительного директора Caledonia Mining Марка Лермонта (Mark Learmonth), на завершение технико-экономического обоснования уйдет от 12 до 14 месяцев.
Он сказал, что, как ожидает компания, добыча руды из оксидов Бильбоэс начнется в начале февраля, а извлечение золота методом кучного выщелачивания начнется в марте.
«Приобретение Бильбоэс следует рассматривать в контексте успешной реализации проекта Центральный ствол на руднике Бланкет (Blanket), который в настоящее время обеспечивает целевую производительность в 80 000 унций золота в год, а также в контексте приобретения геологоразведочных проектов на рудниках Малигрин (Maligreen) и Мотапа (Motapa), - сказал Лермонт. - Недавно мы объявили о модернизации существующей базы минеральных ресурсов на Малигрине. Мотапа находится на гораздо более ранней стадии, но, учитывая большой размер рудника, привлекательную геологическую перспективу и его близость к Бильбоэс, мы считаем, что это очень хорошее дополнение к нашему портфелю активов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished