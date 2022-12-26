Индийская ювелирная промышленность добивается отмены пошлины на искусственные алмазы

Индийские экспортеры драгоценных камней и ювелирных изделий призвали правительство объявить о мерах поддержки в рамках предстоящего бюджета, таких как отмена ввозной пошлины на сырье для искусственно выращенных бриллиантов и изменение в политике ремонта ювелирных изделий для развития сектора и увеличения поставок, сообщает информационное агентство ПТИ.

Промышленность также предложила ввести условно-расчётное налогообложение продаж алмазов в специальных таможенных зонах и рассмотреть предложенный законопроект о развитии предприятий и центров обслуживания, который направлен на замену существующего закона об особых экономических зонах.

В отношении «алмазного блока» в предстоящем бюджете представители отрасли заявили, что высокая инфляция и экономический кризис в США и Европе, а также частые локдауны в Китае повлияли на экспорт бриллиантов и рабочие места в Сурате. Учитывая, что мир сталкивается с угрозами истощения месторождений алмазов, что также способствует экспоненциальному увеличению стоимости добычи, компании сочли выращенные в лаборатории камни выгодной альтернативой.

Ювелирная промышленность в настоящее время просит правительство объявить о мерах поддержки отрасли, отраженных в предстоящем бюджете, принимая во внимание то, что она обладает огромным потенциалом для создания рабочих мест и увеличения экспорта.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished