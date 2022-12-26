Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в ОАЭ вырос, и золото продолжает показывать блестящие результаты

В 2022 году продажи ювелирных изделий выросли на фоне восстановления экономики и значительного увеличения притока туристов, так что многие ритейлеры продемонстрировали двузначный рост.
Потребители поколения Z предпочитают покупать ювелирные изделия с бриллиантами, а также модные и легкие украшения в категории «стиль жизни», а не тяжелые золотые украшения, и их желания являются одними из наиболее значительных тенденций, возникающих на рынке.
Инвестиции в золото также выросли как среди молодых, так и среди старых инвесторов, так как золото продолжает занимать позицию надежного актива.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished