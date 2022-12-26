Эксклюзив

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Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

Вчера

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

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05 декабря 2022

Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в ОАЭ вырос, и золото продолжает показывать блестящие результаты

Сегодня
Новости

Дубайские ювелиры по золотым изделиям говорят, что молодежь предпочитает украшения с бриллиантами и альтернативными металлами, такими как платина, серебро, розовое золото и белое золото, и в то же время спрос на традиционные украшения остается высоким. Индивидуальный дизайн также становится модным среди покупателей в постпандемийный период, предпочтения молодых потребителей в отношении украшений постоянно меняются под влиянием доступности, минимализма, культурных тенденций и растущей популярности всесезонных украшений.
В 2022 году продажи ювелирных изделий выросли на фоне восстановления экономики и значительного увеличения притока туристов, так что многие ритейлеры продемонстрировали двузначный рост.
Потребители поколения Z предпочитают покупать ювелирные изделия с бриллиантами, а также модные и легкие украшения в категории «стиль жизни», а не тяжелые золотые украшения, и их желания являются одними из наиболее значительных тенденций, возникающих на рынке.
Инвестиции в золото также выросли как среди молодых, так и среди старых инвесторов, так как золото продолжает занимать позицию надежного актива.

 Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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