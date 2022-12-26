Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в ОАЭ вырос, и золото продолжает показывать блестящие результаты

Дубайские ювелиры по золотым изделиям говорят, что молодежь предпочитает украшения с бриллиантами и альтернативными металлами, такими как платина, серебро, розовое золото и белое золото, и в то же время спрос на традиционные украшения остается высоким. Индивидуальный дизайн также становится модным среди покупателей в постпандемийный период, предпочтения молодых потребителей в отношении украшений постоянно меняются под влиянием доступности, минимализма, культурных тенденций и растущей популярности всесезонных украшений.

В 2022 году продажи ювелирных изделий выросли на фоне восстановления экономики и значительного увеличения притока туристов, так что многие ритейлеры продемонстрировали двузначный рост.

Потребители поколения Z предпочитают покупать ювелирные изделия с бриллиантами, а также модные и легкие украшения в категории «стиль жизни», а не тяжелые золотые украшения, и их желания являются одними из наиболее значительных тенденций, возникающих на рынке.

Инвестиции в золото также выросли как среди молодых, так и среди старых инвесторов, так как золото продолжает занимать позицию надежного актива.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished