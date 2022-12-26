В ноябре 2022 года розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 8,3%

Четвертого января 2023 года Департамент переписи и статистики (Census and Statistics Department, C&SD) правительства Гонконга опубликовал последние данные о розничных продажах за ноябрь 2022 года.

Согласно отчету, продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков снизились на 8,3% в стоимостном выражении по сравнению с продажами, зарегистрированными в ноябре 2021 года.

Кроме того, общий объем розничных продаж в ноябре 2022 года в размере 29,5 млрд долларов США снизился на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Общий объем розничных продаж в ноябре 2022 года снизился на 5,3% по сравнению с показателями ноября 2021 года из-за изменения цен.

Представитель правительства заявил, что, хотя ужесточение финансовых условий будет продолжать сказываться на местном потребительском спросе, дальнейшее смягчение противоковидных мер и постоянное улучшение условий на рынке труда окажут ему поддержку. К тому же ожидаемое увеличение числа потребителей должно положительно сказаться на показателях розничных продаж.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished