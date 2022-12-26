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05 декабря 2022

В ноябре 2022 года розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 8,3%

Сегодня
Новости

Четвертого января 2023 года Департамент переписи и статистики (Census and Statistics Department, C&SD) правительства Гонконга опубликовал последние данные о розничных продажах за ноябрь 2022 года.
Согласно отчету, продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков снизились на 8,3% в стоимостном выражении по сравнению с продажами, зарегистрированными в ноябре 2021 года.
Кроме того, общий объем розничных продаж в ноябре 2022 года в размере 29,5 млрд долларов США снизился на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Общий объем розничных продаж в ноябре 2022 года снизился на 5,3% по сравнению с показателями ноября 2021 года из-за изменения цен.
Представитель правительства заявил, что, хотя ужесточение финансовых условий будет продолжать сказываться на местном потребительском спросе, дальнейшее смягчение противоковидных мер и постоянное улучшение условий на рынке труда окажут ему поддержку. К тому же ожидаемое увеличение числа потребителей должно положительно сказаться на показателях розничных продаж.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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