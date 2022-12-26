Эксклюзив
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
Вчера
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Mastercard SpendingPulse: в США в праздничный сезон торговля ювелирными изделиями снизилась на 5,4%
Она замеряет розничные продажи в магазинах и в онлайн-формате по всем формам оплаты без учета инфляции.
Согласно предварительным данным, в целом розничные продажи в США, за исключением автомобилей, выросли в праздничный сезон в годовом исчислении на 7,6%. Онлайн-продажи увеличились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В нынешний праздничный сезон электронная коммерция составила 21,6% от общего объема розничных продаж по сравнению с 20,9% в 2021 году и 20,6% в 2020 году. Торговый канал продолжает демонстрировать повышенный рост, поскольку потребители отдают предпочтение удобству и доступности скидок.
«Черная пятница» сохранила за собой звание лучшего дня для трат в праздничный сезон 2022 года. Объем продаж увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета автомобилей.
«Инфляция изменила подход потребителей США к праздничным покупкам - от поиска лучших предложений до компромиссов, которые увеличили бюджеты на подарки. Потребители и розничные торговцы хорошо провели сезон, продемонстрировав устойчивость в условиях растущего экономического давления», - сказала Мишель Мейер (Michelle Meyer), главный экономист по Северной Америке Института экономики Mastercard.
Алекс Шишло для Rough&Polished