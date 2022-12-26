Mastercard SpendingPulse: в США в праздничный сезон торговля ювелирными изделиями снизилась на 5,4%

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Объем розничной торговли ювелирными изделиями в США в праздничный сезон, который длился с 1 ноября по 24 декабря, сократился на 5,4% в годовом исчислении. Такие данные обнародовала информационная служба Mastercard SpendingPulse.

Она замеряет розничные продажи в магазинах и в онлайн-формате по всем формам оплаты без учета инфляции.

Согласно предварительным данным, в целом розничные продажи в США, за исключением автомобилей, выросли в праздничный сезон в годовом исчислении на 7,6%. Онлайн-продажи увеличились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В нынешний праздничный сезон электронная коммерция составила 21,6% от общего объема розничных продаж по сравнению с 20,9% в 2021 году и 20,6% в 2020 году. Торговый канал продолжает демонстрировать повышенный рост, поскольку потребители отдают предпочтение удобству и доступности скидок.

«Черная пятница» сохранила за собой звание лучшего дня для трат в праздничный сезон 2022 года. Объем продаж увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета автомобилей.

«Инфляция изменила подход потребителей США к праздничным покупкам - от поиска лучших предложений до компромиссов, которые увеличили бюджеты на подарки. Потребители и розничные торговцы хорошо провели сезон, продемонстрировав устойчивость в условиях растущего экономического давления», - сказала Мишель Мейер (Michelle Meyer), главный экономист по Северной Америке Института экономики Mastercard.



Алекс Шишло для Rough&Polished





