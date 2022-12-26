Global Commodities Holdings запустит в феврале платформу для торговли никелем

Сегодня Новости

Британская Global Commodities Holdings (GCH) заявила, что cоздаваемая платформа для торговли никелем будет запущена в конце февраля. Компания ожидает, что в конечном итоге она станет альтернативой фьючерсному контракту на никель Лондонской биржи металлов (LME), пишет интернет-ресурс lse.co.uk.

Многие инвесторы, трейдеры, потребители и производители отказались от никеля на LME после того, как на хаотичных торгах в марте прошлого года цены удвоились до рекордно высокого уровня в $100 тыс за тонну, что побудило биржу приостановить торги никелем более чем на неделю.

Акционерами GCH являются крупнейшие горнодобывающие группы Glencore, Anglo American, BHP Group и Rio Tinto, а саму компанию возглавляет бывший генеральный директор LME Мартин Эбботт (Martin Abbott).

GCH, уже являющаяся платформой для торговли углем, заявила в декабре, что ее никелевый проект с покупателями и продавцами, торгующими напрямую друг с другом, заработает в первом квартале этого года.

По словам Эбботта, цены на никель на платформе GCH будут использоваться для создания индекса, который в конечном итоге может быть использован для создания фьючерсов, которые могли бы конкурировать с контрактом LME.

Платформа будет открыта для потребителей, производителей и продавцов, которые непосредственно вовлечены в физический рынок, но не для фондов или алгоритмических трейдеров.

Торговая площадка будет также открыта для российского металла, который не попал под антироссийские санкции. Однако решение о принятии российского никеля будет приниматься каждой из компаний в отдельности, сказал Эбботт.

Никель в основном используется для изготовления нержавеющей стали, но растет и его роль в производстве аккумуляторов для электромобилей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





