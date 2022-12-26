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Цены на бриллианты закончили год снижением
Цены на бриллианты продолжали снижаться в большинстве категорий. Алмазный индекс RapNet (RAPI) для 1-каратных бриллиантов упал на 1,5% в течение месяца и на 10,7% за весь год.
RAPI для бриллиантов весом 0,30 карата в декабре вырос на 1,2%. Количество изделий весом 0,30 карата, цветов от D до H, чистоты от IF до VS, если сравнивать с бриллиантами на RapNet, сократилось примерно на 60% в течение 2022 года. При этом снижение предложения способствовало росту цен в ноябре-декабре.
Запасы midstream в декабре были исторически высокими. По состоянию на 1 января в RapNet было 1,77 млн бриллиантов - столько же, сколько годом ранее, но на 46% больше, чем на 1 января 2020 года. Поставщики снизили цены, чтобы разгрузить менее популярные товары и повысить ликвидность.
Производители сохранили производство полированных изделий на низком уровне. Это вызвало беспокойство по поводу пополнения запасов после праздников, поскольку в наличии было меньше, чем обычно недавно изготовленных камней. Многие ожидают, что De Beers снизит цены на алмазное сырье в январе, чтобы стимулировать спрос, особенно после того, как цены на вторичном рынке снизились в четвертом квартале.
Торговля бриллиантами была вялой из-за сезонного затишья, сохраняющейся экономической неопределенности и замедления темпов роста в Китае. Хотя в прошлом месяце Китай ослабил карантин по Covid-19, еще одна вспышка помешала восстановлению экономики в преддверии Нового года по Лунному календарю, который отмечается 22 января.
По данным Mastercard SpendingPulse, продажи ювелирных изделий в США в ноябре-декабре упали на 5,4% в годовом исчислении. Розничная торговля в целом выросла на 8%, поскольку потребители в праздничный период сочетали приобретение товаров с покупательскими впечатлениями. Потребительское доверие также выросло, поскольку перспективы инфляции и занятости улучшились.
Ювелиры не спешат покупать, и торговля приглушила ожидания по поводу пополнения запасов после праздников, которое обычно происходит в январе. После продолжающегося снижения цен в декабре дилеры по-прежнему не уверены, сохранится ли тенденция к снижению рыночных условий в 2022 году или они вернутся к росту в следующем году.
Алекс Шишло для Rough&Polished