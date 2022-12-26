Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Kruger Diamond Traders DMCC начнет свой первый в 2023 году тендер на алмазное сырье в наступающую субботу
Компания Kruger Diamond Traders DMCC объявила, что проведет свой первый тендер 2023 года с 7 по 11 января. Компания, которая провела всего несколько тендеров в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), получила огромное количество откликов от клиентов по всему миру.
Продолжая свои усилия по предоставлению своим взыскательным покупателям оригинального ассортимента необработанных алмазов, Kruger Diamond Traders DMCC выставит на торги более 35 000 каратов красивых камней ювелирного и околоювелирного качества с африканских рудников, а также огромный ассортимент камней специальных размеров весом 10,8 карата и выше.
Фото: Kruger Diamond Traders DMCC
Тендер будет проходить в помещении Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне «Алмас» (Almas Tower) на тендерной площадке. Просмотры завершатся 11 января 2023 года в 18 часов, а последние заявки должны быть получены не позднее 18 часов12 января, после чего результаты будут опубликованы 13 января 2023 года в 12 часов.
Для бронирования, пожалуйста, обращайтесь по следующим каналам:
Эл. почта: bookings@dubai.krugerdiamondtraders.com
Тел.: +971 50 593 0064
Сайт: https://dubai.krugerdiamondtraders.com
По вопросам СМИ и любым дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь по эл. почте: media@dubai.krugerdiamondtraders.com
Владимир Малахов, Rough&Polished