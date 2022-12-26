2021 год - самый выдающийся год в истории часового аукционного бизнеса

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2021 год, вероятно, стал самым выдающимся годом в истории часового аукционного бизнеса, продемонстрировыв высочайший уровень глобальной активности, говорится в обзоре агентства Mercury Project.

В этот рекордный год все основные аукционные дома добились поразительного роста на всех ключевых рынках. Продажи часов на мировых аукционах Antiquorum, Bonhams, Christie's, Poly Auction, Sotheby's и Phillips (совместно с Bacs & Russo) в 2021 году выросли до рекордных 634 млн швейцарских франков, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и на 63% больше, чем в допандемийном 2019 году.

2021 год стал самым успешным годом для Phillips совместно со своим часовым подразделением Bacs & Russo, продажи которого увеличились на 63% и принесли в общей сложности 200,15 млн швейцарских франков, что является рекордом для любого аукционного дома.

Во всех категориях аукционов, вместе взятых, 2021 год также стал самым успешным годом в истории для Phillips, общая сумма продаж которого составила 1,02 млрд швейцарских франков. Тем не менее лидер часовых аукционов зафиксировал снижение своей рыночной доли с 38,8% в 2020 году до 31,6% в пользу своего конкурента Christie's.

2021 год также стал рекордным для Christie's - 189,6 млн швейцарских франков, что на 152% больше, чем в 2020 году. Благодаря притоку новых клиентов и значительному вкладу азиатских покупателей рыночная доля аукционного дома подскочила с 23,8% в 2020 году до 29,9% в 2021 году.

Christie's удвоил количество своих аукционов до 32. В целом, когда общий объем мировых продаж вырос до 6,48 млрд швейцарских франков, аукционный дом достиг самого высокого уровня за последние пять лет.

Часовые аукционы Sotheby's достигли новых высот в 2021 году после того, как продажи впервые поднялись до 142,3 млн швейцарских франков, увеличившись на 68%. Вместе с тем Sotheby's, опережаемый впечатляющим ростом продаж у Christies, потерял 4,39 процентных пункта рыночной доли, которая сократилась до 22,4%.

Antiquorum в 2021 году провел 14 аукционных мероприятий, в том числе 4 онлайн-аукциона. Объем продаж вырос на 226%, до 69,9 млн швейцарских франков, а рыночная доля аукционного дома составила 11,0%, что на 6,8% превышает показатель 2020 года.

Оставшиеся 5% рынка разделили Bonhams и Poly Auction.



Алекс Шишло для Rough&Polished





