Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
АК «АЛРОСА» (ПАО) информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям-2027 в соответствии с требованиями российского законодательства
В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 30 декабря 2022 г. Компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей. Реестр сформирован по состоянию на 23 декабря 2022 г., которое является рабочим днем, предшествующим установленной дате оплаты Купона, по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей Еврооблигаций. Выплата Купона произведена в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России от 08.07.2022 г.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям Еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.
Компания признает свои платежные обязательства по Еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей Еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации.
Владимир Малахов, Rough&Polished