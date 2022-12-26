Iamgold увеличила продажи активов на миллиард долларов для финансирования проекта Côté в Онтарио

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Акции Iamgold 27 дкабря выросли на 25% после того, как горнодобывающая компания продала свою последнюю часть активов почти на US$1 млрд для строительства золоторудного проекта Côté в северном Онтарио, пишет интернет-ресурс canadianminingjournal.com.

Компания из Торонто заявила, что продает свои активы по разведке и разработкам в Сенегале, Мали и Гвинее базирующейся в Касабланке (Марокко) компании Managem за US$282 млн.

26 декабря Iamgold согласилась продать еще 10% в совместном предприятии Côté партнеру Sumitomo Metal Mining из Японии за US$340 млн после октябрьской продажи своего золоторудного рудника Rosebel в Суринаме китайской Zijin Mining за US$360 млн.

Продажа активов почти покрывает оставшиеся у Iamgold расходы в размере US$1 млрд на строительство рудника Côté примерно в 125 км к юго-западу от Тимминса. Проект завершен примерно на две трети.

Джеки Пшибыловски (Jackie Przybylowski), аналитик по горнодобывающей промышленности BMO Capital Markets, назвала продажу доли Sumitomo своевременным спасением, которое увеличивает оценку банком чистой приведенной стоимости проекта с US$875 млн до US$3,4 млрд с 5%-ной ставкой дисконтирования.



Алекс Шишло для Rough&Polished



