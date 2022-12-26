Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Iamgold увеличила продажи активов на миллиард долларов для финансирования проекта Côté в Онтарио
Компания из Торонто заявила, что продает свои активы по разведке и разработкам в Сенегале, Мали и Гвинее базирующейся в Касабланке (Марокко) компании Managem за US$282 млн.
26 декабря Iamgold согласилась продать еще 10% в совместном предприятии Côté партнеру Sumitomo Metal Mining из Японии за US$340 млн после октябрьской продажи своего золоторудного рудника Rosebel в Суринаме китайской Zijin Mining за US$360 млн.
Продажа активов почти покрывает оставшиеся у Iamgold расходы в размере US$1 млрд на строительство рудника Côté примерно в 125 км к юго-западу от Тимминса. Проект завершен примерно на две трети.
Джеки Пшибыловски (Jackie Przybylowski), аналитик по горнодобывающей промышленности BMO Capital Markets, назвала продажу доли Sumitomo своевременным спасением, которое увеличивает оценку банком чистой приведенной стоимости проекта с US$875 млн до US$3,4 млрд с 5%-ной ставкой дисконтирования.
Алекс Шишло для Rough&Polished